日本央行7月會議 維持利率、殖利率曲線定錨目標不變

日本央行 (Bank of Japan) 週三 (15 日) 公布最新金融政策決議內容，維持既定的超寬鬆購債計劃與利率政策不變，合於市場預期。

在經過為期兩天的政策委員會會議後，日本央行維持基準利率於 - 0.1% 不變、並維持 0% 的 10 年期公債殖利率曲線定錨目標不變，日本央行委員會以 8:1 的投票結果，決定維持既定的貨幣政策。

而為了達成 0% 的 10 年期公債殖利率誘導目標，日本央行在長期公債的買進，也不會設下金額上限。而屆時，利率也可能會隨著經濟、物價情勢的變化等而產生一定程度的變動。

另外在長期公債以外的資產買進方面，當前在 ETF 及 J-REIT 方面，也各將以相當於每年約 12 兆日圓以及約 1800 億日圓的餘額增加步調為上限，積極的進行買進。

商業票據 (Commercial Paper，CP) 及公司債方面，也會各維持在約 2 兆日圓及約 3 兆日圓餘額。除此之外，在 2021 年 3 月底前，也將各以 7.5 兆日圓的餘額上限，追加的進行買進。

在資產買進的決定方面，則是獲得委員們的一致通過。

另外在 2020 年度的實質 GDP 成長率展望，日本央行預測會落在 -4.5% 至 -5.7% 之間。較 4 月時所預測的 -3% 至 -5% 作出下修。

日圓匯率在消息公布後，美元兌日圓在週三 (15 日) 於 107.27 附近震盪。