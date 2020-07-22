日本7月製造業PMI初值報42.6 僱用持續減少、未來數月消費堪慮

IHS Markit 週三 (22 日) 公布最新日本 PMI 數據 (初值)。由日本 au Jibun Bank 所統計的日本 7 月份 PMI 數據顯示，景氣低迷雖然出現緩和，但仍然遠低於榮枯線分水嶺的 50。

日本 7 月製造業 PMI 初值報 42.6，優於前 (6) 月的 40.1。生產量及新訂單的數量方面，雖然降幅都較 6 月時和緩，卻也持續出現大幅減少。僱用下滑出現更進一步加速，整體而言相當顯著。此外，採購活動與庫存數量也都持續偏低。

日本製造業產出走勢 (圖片來源：IHS Markit)

日本 7 月服務業 PMI 初值報 45.2，優於前 (6) 月的 45.0。雖然出現微幅改善，也仍低於榮枯線分水嶺的 50。最新數字顯示，服務業整體產出有更進一步的減少。新事業的走勢較 6 月時出現衰退，雖然幅度不大，仍持續的縮小當中。剩餘訂單也再度滑落，這也顯示剩餘的生產能力再度增加。就結果而言，僱用動向也跟著轉弱。直到 7 月，日本服務業的僱用已連續 5 個月出現減少。

日本服務業 PMI 走勢 (圖片來源：IHS Markit)

IHS Markit 的經濟學家 Bernard Aw 對這回最新調查結果作出評論，提到「最新的 PMI 初值顯示，7 月中的事業活動將急遽收縮，日本經濟進入 Q3 仍持續嚴峻狀況。雖然緊急狀態的解除，特別是在國內市場的業務方面，多少帶來正面影響；但走低的進出口還有出入境管制所造的的不良影響，也使得經濟成長持續的無法走揚。這些因素也都對需求帶來嚴重影響，還有新的出口需求大幅減少，也造成整體新訂單數量的進一步下滑。

由於經濟走低的狀況持續，企業為壓低成本，也打算藉由僱用刪減來渡過疫情。7 月僱用也持續減少，特別是製造業的僱用急速減少，走勢已凌駕服務業。失業的增加，也恐怕引起未來數月在消費減少方面的不安。

與未來一年的景氣看法持續悲觀也有關係，有必要抑制在經濟急遽恢復上的期待。」

此外，日本 7 月綜合產出 PMI 初值報 43.9，較 6 月 (終值報 40.8) 出現改善，卻仍低於榮枯線分水嶺的 50。