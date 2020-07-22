〈台股盤後〉資金行情簇擁站穩12400點 續寫30年新高

台股今 (22) 日在台積電股價回測下，小跌開出，盤中資金行情持續發酵，聯發科領軍 IC 設計族群帶頭衝，台積電、鴻海表現平淡，但在台塑四寶及富邦金、國泰金等金融族群撐盤下，加上資金簇擁生技族群轉強，指數開低走高，終場上漲 75.72 點，收在 12473.27 點，續寫 30 年新高，成交值 2245.87 億元。

台股上市族群中，僅食品、紡織、運輸、水泥、光電指數收黑，其餘均收紅，又以玻璃指數表現最強勢、漲幅 2.68%，其次為機電族群、漲幅 1.9%。

櫃買指數開高走高，終場上漲 2.72 點，收在 166.42 點，站穩 5 日線並突破月線，成交量 647.6 億元。上櫃族群方面，僅電通、航運指數收黑，其餘均收紅，表現最強勢的為生醫族群、漲幅達 2.96%，其次為半導體指數、漲幅也有 2.5%。

電子權值股方面，台積電昨 (21) 日衝高後，今日稍作休息，股價開低震盪走高，小漲 0.26%，收在 384 元；鴻海同樣開低走高，上漲 0.7%，收在 85.9 元，站回昨日失守的月線；聯發科表現相對強勢，股價跳空開高走高，大漲 4.23%，收在 664 元；股王大立光表現最弱勢，午盤後紅翻黑，下跌 1.1%，收在 4045 元，力守 5 日線。

在資金回流簇擁下，生醫族群股價轉強，中天、杏國、順藥、亞諾法、杏輝、台生材、永昕、天良、ABC-KY、合世、太景 - KY、合一、晶宇等多檔個股亮燈漲停，易威、益得也漲逾半根停板。

IC 設計族群由聯發科領漲，旺玖亮燈漲停，康呈、驊訊大漲逾 8%，安國、沛亨、金麗科、力旺、聯詠也漲逾半根停板。

國泰證期分析師蔡明翰指出，美股漲多情況下，在財報公布前夕，美股科技股面臨震盪拉回，也使台股電子股漲勢受壓抑，若後續美股科技股展望優於預期，有機會帶動台股電子股轉強，在中小型族群接棒下，盤面族群維持健康輪動，多頭格局並未改變。