〈台股盤中〉再寫30年新高 資金狂潮蓄勢挑戰12500點

台股今 (22) 日權王台積電開低在 381 元，壓抑指數開盤下跌 7.79 點，以 12389.76 點開出，但新台幣持續強升，資金狂潮不停，台股買盤也相繼湧入，盤面焦點齊聚 IC 設計、生技股、風電族群，尤其連跌 8 天的生技指標股「天國一輝」全面噴出漲停，推升加權指數最高漲到 12482.81 點，再度改寫 30 年新高，且蓄勢挑戰 12500 點。

台積電今天休息呈現小跌小漲在平盤附近盤旋震盪；而鴻海明天除息，今天回穩穩步紅盤之上；股王大立光則重新站回 4100 元之上。其餘權值股面板雙虎、台達電、廣達、研華、南亞科、國巨、和碩等也都走揚穩盤。

聯發科積極投資新技術並建立生態圈，亞系外資調升聯發科目標價至 1200 元，激勵聯發科股價今天盤中最高來到 670 元、漲幅約 5.18%；也帶動 IC 設計強強滾，包括：旺玖、驊訊、金麗科、沛亨皆勁揚超過 6%，安國、聯詠、通嘉、海德威、力旺也都表現亮麗。

生技指標股「天國一輝」中天、杏國、合一、杏輝擺脫連跌 8 天的陰霾，今天展現絕地大反攻，全數亮燈漲停，其餘亞諾法、ABC-KY、順藥、台生材、永昕、天良、合世、太景 - KY 也都飆漲停，拉抬櫃買生技指數強升近 4%，且交投火熱，生技股占櫃買成交比重一度達到 15%。

離岸風電股開始進入出貨階段，法人預期後續的業績會逐漸顯現，今日也成為盤面上的強勢族群之一，包括華城、永葳、永冠 - KY 盤中都亮燈漲停，上緯、世紀鋼等股價也表現強勢。

整體來說，美元貶值效應，帶動國際資金轉進新興市場，新台幣今天持續強升超過 1 角，一度見到 29.3 字頭，資金行情擋不住，使得即使權王台積電休息，台股加權指數還是強攻再寫 30 年新高，台股蓄勢將先挑戰 12500 點，但因來到相對高檔，且距離 12682 歷史高點已不遠，預期將呈現驚驚漲震盪向上格局。