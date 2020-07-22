聯發科領軍、生技股回神 台股再攀30年新高 上漲75點收12473點

台股今 (22) 日開低走高，資金行情簇擁下，續寫 30 年新高紀錄，但蘋概三王表現平平，大立光更是下跌作收，盤面由聯發科領軍 IC 設計族群上衝，生技股也回神，指標股「天國一輝」全數亮燈漲停，指數終場上漲 75.72 點或 0.61%，收在 12473.27 點，成交值為 2245.87 億元。

權王台積電今日開低，一路在平盤附近遊走，終場以 384 元小漲作收；鴻海明日將除息，今日股價同樣守在平盤上未有強勢表現；股王大立光尾盤出現賣壓，震盪下跌逾 1%，收 4045 元；值得注意的是，玉晶光開盤上演秒填息，但攻高後隨即翻黑，受到市場擔憂恐受對手瓜分市占率的利空打擊，終場重挫逾 7%；其他權值股台達電、廣達、聯電、國巨、和碩等電子股漲勢都相當強勁。

聯發科獲外資看好調升目標價至 1200 元，今日股價大漲逾 4%，最高來到 670 元，市值穩居兆元之上，同步帶動 IC 設計股人氣強強滾，聯詠、力旺、安國、金麗科等皆漲逾半根停板。千金股矽力、祥碩、信驊則震盪走跌，僅譜瑞維持上漲格局。

今日資金也轉向生技族群，中天公布 6 月自結獲利 9.75 億元，每股賺 2.48 元，獲利報喜帶動股價回神、直奔漲停，生技股群起反攻，除了「天國一輝」全面噴出漲停外，亞諾法、ABC-KY、合世、永昕、順藥、台生材等多檔也都攻上漲停價，上櫃生醫指數終場強彈 3%，上市生醫指數也有 1.3% 的漲幅。