外資反手賣超台積電9000張 持續佈局面板、PCB族群

台股今 (22) 日終場上漲 75.72 點，收在 12473.27 點，續寫 30 年新高。外資中止連 3 買，期現貨同站賣方，現貨持續佈局面板、PCB 族群，但繼連 3 日敲進台積電後，今日反手賣超超過 9000 張。

三大法人今日僅外資站在賣方，中止連 3 買、賣超 23.77 億元，投信持續買超 18.25 億元，自營商買超 12.46 億元，三大法人共買超 6.89 億元；期貨方面同步做空，外資減碼多單 1038 口，多單未平倉口數降至 27738 口；投信增持空單 164 口，空單未平倉口數增至 30984 口；自營商減碼多單 1670 口，多單未平倉口數降至 8156 口。

外資買超方面，持續佈局面板族群，買超前五名中有 3 檔面板股，第一為彩晶、大買 32907 張，第二為臺企銀、買超 13612 張，第三為群創、買超 13608 張，第四、五名分別為元大滬深 300 正 2、友達，買超張數均超過 8000 張。

觀察外資買超標的，除大買面板族群外，PCB 族群也獲青睞，欣興、金像電、華通、瀚宇博均獲外資敲進超過 4000 張，代工廠緯創、廣達也獲外資買超逾 3000 張。

外資賣超方面，前兩名分別為中信金、 國泰永續高股息，遭外資大賣約 2 萬張、1 萬張；賣超第三為台積電，外資連 3 買後，反手賣超 9216 張。水泥雙雄、電子股宏碁、力成、可成，均遭外資賣超超過 5000 張。

國泰證期分析師蔡明翰指出，美股漲多情況下，財報公布前夕美科技股面臨震盪拉回，也使台股電子股漲勢受壓抑，若後續美科技股展望優於預期，有機會帶動台股電子股續強，加上中小型族群接棒下，盤面族群維持健康輪動，多頭格局並未改變。