市場過度關注新增訂閱人數！Netflix大空頭： 股價誇張高估逾20%

法國興業銀行曾在 2017 年 3 月 1 日唱衰 Netflix (NFLX-US)，給予了賣出評級，顯然分析師看走了眼，該股此後大漲約 250%，其中今年就上漲 55%，因為新冠病毒大流行，讓大眾全居家追劇度過防疫時期。

然而，分析師 Christophe Cherblanc 仍堅持他的看跌立場。他週二重申其「售出」評級，將其目標價自 185 美元調高至 270 美元，仍較現行股價低了 200 美元以上。

Netflix 週二下跌 2.5%，收 490.10 美元。

Cherblanc 在研究報告中指出，他高度樂觀看待 Netflix 的基本前景，未來 5 年營收預計能以 2 位數成長，但他認為華爾街已經誇張化高估了該檔股票。

他指出，Netflix 上週公布的 6 月止當季財報「證實了封鎖措施讓新增訂閱人數、自由現金流劇烈增加，以及 Netflix 潛在的競爭地位提高，因為消費大眾對 Netflix 的喜愛勝過其他競爭產品。」

但他也提到，Netflix 管理階層指出，這些項目的增加並沒有改變公司長期的發展軌跡，因為訂閱人數的增加是讓未來季度的新增訂戶提前發生。

「Netflix 面臨一種難題，在全球可觸及處的商機上快速成長，但儘管規模已經很大，燒錢速度卻仍然兇猛。因此，投資者基本上是『買進』該公司長期潛力和動能，這某種程度上證明了市場過度關注每季新增訂閱人數。」

他以未來 10 年的時間計算，試圖為 Netflix 找到合適的估值。他計算出，目前估值折價 21%，加上營收成長至 1380 億美元 (約 2020 年預期營收的 6 倍)，稅前獲利 410 億美元 (約 2020 年估值的 10 倍)，以及會員 7.92 億人 (約莫目前總數的 4 倍)。

Cherblanc 思考這個模組是否缺少考慮了哪些？

廣告業務？但 Netflix 一再表示對廣告模式不感興趣。 高階運動業務？Cherblanc 認為，這些舉動可能不會讓訂閱人數劇烈增加。 漲價？他認為，有鑑於對手的價位，Netflix 可能越來越難大幅抬高價格。

最重要的結論是，Cherblanc 認為 Netflix 當前的股價根本不合理。