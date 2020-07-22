〈貴金屬盤後〉歐美灑錢紓困 黃金登近9年高點 白銀收創6年高點

週二 (21 日) 交易，黃金期貨上漲至近 9 年高點，白銀期貨也創 2014 年以來最高收盤價， 係因歐洲各國就一項財務援助計畫達成協議，以及美政府支出預計增加，提振了貴金屬。

歐盟領袖結束為期 4 天的高峰會，針對一項 1.8 兆歐元 (2.1 兆美元) 預算和救助基金方案達成協議，旨在疫情過後支持受創最嚴重的經濟體。

歐盟的協議也同樣提振股市，美股大盤也走高，然而，因財政刺激措施可能引發通膨並導致美元走疲，黃金（傳統的避險資產）也受到提振。

美元貶值有利於美元計價的大宗商品價格。週二 ICE 美元指數下降近 0.8% 至 95.10，為 3 月 10 日以來最低點。

Zaner Metals 分析師在日報上提到，「很明顯，歐盟復甦基金通過、美國開啟新一輪刺激措施的討論，這些提供多頭陣營紮實的支撐力。同時，美元下跌至 3 月 10 日以來最低點，增加多頭力量。」

8 月交割的黃金期貨價格上漲 26.50 美元或 1.5%，收每盎司 1843.90 美元，為交易最活躍的契約自 2011 年 9 月以來最高收盤價。盤中高點達 1844.80 美元。

9 月交割的白銀期貨價格上漲 1.37 美元或近 6.8%，收每盎司 21.557 美元，為交易最活躍的契約自 2014 年 3 月以來最高收盤價。盤中高點達 21.63 美元。

《經濟學人》全球經濟學家 Cailin Birch 表示，「本月迄今，白銀現貨價格已經超越黃金的表現，這是正常情況的反轉，很有趣。有鑑於白銀有許多工業用途，我們認為，這點反映出市場對全球工業前景的樂觀情緒不斷增強。」

「有幾個因素可能引起近期的樂觀情緒，包括歐盟批准了大規模的復甦基金，以及中國經濟和工業活動穩定改善，因為中國是工業金屬需求成長的主要來源。」

上週和週一白銀期貨價格都曾收創 2016 年 11 月以來最高價。

專司提供貴金屬相關新聞和分析的網站 GoldSeek.com 和 SilverSeek.com，其總裁 Peter Spina 表示，「在貴金屬牛市的早期階段，黃金一路領先，白銀是被上漲的黃金價格牽動而慢慢爬升。在某個時候，白銀與黃金的相對價值越來越引人注目，投資者開始積累『窮人黃金』。」

「現在，我們進入牛市的下一階段，白銀因具備貴重、貨幣性金屬的特質又高度折價，正獲得市場認可。」Spina 說。

「但這些全都是相關的，投資者在黃金和白銀中尋求安全，以期提供低風險的保值方式，而這一點建立了更強大的投資流入，推升價格。」

ThinkMarkets 分析師 Fawad Razaqzada 報告中提到，歐洲的財政計畫「來自歐洲央行和主要經濟體的央行的大量貨幣支撐，美國也準備開啟下一輪新冠紓困計畫的討論，繼先前刺激措施之後，至少要再追加 1 兆美元，尤其是在某些現有措施將到期的情況下。」

其他金屬交易

9 月交割的銅期貨價格上升 1.5%，收每磅 2.958 美元。

10 月交割的白金期貨價格大漲 7.1%，收每盎司 918.90 美元。

9 月交割的鈀金期貨價格上升 3.7％，收每磅 2188.20 美元，為去年 3 月以來最高收盤價。

Zaner Metals 的分析師表示，「鉑金和鈀金市場已開始顯示出非常積極的敏感性，與黃金和白銀價格漲勢同步。」