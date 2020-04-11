〈分析〉金銀比都爆表了 白銀真的漲不動嗎？

對貴金屬的投資者來說，近兩年常見一種說法，就是白銀的前景有望比黃金更好。有力的證據之一是黃金白銀比 (gold-silver ratio)，這一比率遠高於歷史均值，一旦它開始回歸「正常化」，代表白銀的漲幅會比黃金更高。

但實際的走勢並非如此，以最近 60 天的走勢來看，2 月中金銀比接近 90，與過去 30 年平均 60 相比，白銀已經被嚴重低估，但之後還一路走高，3 月中更來到 125：1 的歷史天價，現在雖然略為下滑，仍然在 110 左右的高點，亦即需要 110 盎司白銀才能購買一盎司黃金。

(圖表取自 goldprice.org)

金銀比為何居高不下？

金銀比之所以大幅度波動的主要原因是什麼？為什麼它今天如此之高？總部位於瑞士的家族理財辦公室 Oyat 指出，對此最先需要了解的是，影響這兩樣貴金屬漲跌的關鍵因素並不相同，也造成兩者價格波動不同。

首先，就需求來看，白銀被普遍用於各種產品及應用，工業用途約占其年度需求​​的 60%，而黃金僅約 10%，因此，白銀的價格既受貴金屬需求的影響，也受工業需求的影響。

從供應的角度說，僅 26% 的白銀來自採礦，主要是開採其他貴金屬 (如鉛、鋅、銅及金) 的附產品，這對白銀供應的價格彈性具有影響。在耐用性及可回收性上，銀會慢慢腐蝕，同時透過循環利用返回市場的白銀數量也非常有限。

但由交易的觀點，了解黃金及白銀的市場規模則非常重要。雖然每年新銀的總供應量超過 10 億盎司，黃金供應量約為 1.2 億盎司。但是由於價格差異巨大，白銀的市場價值僅為 150 億美元，而黃金的市場價值接近 2000 億美元。換句話說，按今天的價格計算，黃金市場大約是白銀市場的 13 倍。

另外值得注意的，是中央銀行對兩類金屬的不同態度。中央銀行在 1980 年代中期至 2000 年代中期，大幅減少了白銀持有量，自那時以來一直保持穩定。相反，在過去的 20 年中，包括中國和俄羅斯在內的許多中央銀行，一直在迅速積累黃金。

通膨預期可能成為關鍵因素

然而，似乎有一個因素與金銀比的相關性，高於任何其他變數，就是通膨預期。

貴金屬公司 Wheaton 近期的研究指出，過去近 150 年歷史數據顯示，在通縮或反通膨 (disinflation) 時期，金銀比呈現上漲，而在通貨膨脹期間，金銀比則向下走弱。BDSwiss Group 分析師 Marshall Gittler 支持此一觀點，並製作了比較的圖表。

(圖表取自 seekingalpha)

因而，Oyat 主張，今天非常高的金銀比可能表明，一方面可能是進入白銀市場的實際資金不足，另一方面，儘管全球已經宣布了龐大的貨幣和財政刺激計劃，但通貨緊縮或反通膨 (disinflation) 依然存在。

話雖如此，隨著當前正在實施的大規模刺激措施，導致通貨膨脹預期增加，似乎也帶來明顯的可能性，黃金 / 白銀比率可能會大幅下降。

工業需求可能在疫情高峰後出現

BMO 資本市場大宗商品研究負責人 Colin Hamilton 則由當前局勢，認為在 COVID-19 疫情高峰過後，各國將開始努力恢復經濟，白銀將從這些行動中受益。

Hamilton 看重的是白銀的工業需求。他表示，隨著政府尋求進一步推動經濟復甦，預計 5G 和太陽能技術等白銀密集型領域，可能得益於任何財政刺激，白銀將成為「基礎設施」的貴金屬。

他表示，財政刺激措施旨在推動需求方收益的轉移。在當前環境下，由於疫情帶來的經濟影響，這種新的、日益增長的白銀需求，成長的來源可能比預期出現得更早。

他相信，中國將在需求增長中發揮關鍵作用，尤其是在 5G 和其他基礎建設方面。