〈貴金屬盤後〉美元回升 黃金收挫至逾一週低點

週四 (16 日) 交易，黃金期貨價格收在一週多以來最低點，係因美元上漲並收復前一日損失，美元計價的黃金承壓。

美國新冠 (COVID-19) 確診人數上升，投資者也在此背景下評估了全球經濟和市場的前景。與此同時，歐洲央行一如預期的維持關鍵利率與資產採購計畫不變。

由於美國許多州的新冠病毒確診人數上升，挫傷了經濟復甦，且中美緊張局勢持續升溫，黃金一直處於約莫 1800 美元的價格範圍。

AvaTrade 首席市場分析師 Naeem Aslam 表示，「美國 COVID-19 案例激增，讓情況更為艱難，因為企業可能裁員更多人。」

週四公布，美國每週請領失業救濟金人數下降 1 萬人，到後疫情時代低點 130 萬人，但此小幅下降顯示，勞動市場仍持續承壓。此外，零售銷售在經歷過 5 月份 18.2% 成長的亮眼表現後，6 月份僅上升 7.5%。

Aslam 認為最新公布的這一串經濟數據是「還可以的消息，但不是很棒的消息，而這事實就是，一切已開始停滯了。」

8 月交割的黃金期貨價格下跌 13.50 美元或約 0.7%，收每盎司 1800.30 美元，觸及交易最活躍契約自 7 月 6 日以降最低收盤價。前一日上升不到 0.1%。

9 月交割的白銀期貨價格下跌 19 美分或近 1%，收每盎司 19.761 美元。前一日上升 1.2%。

ICE 美元指數上升 0.2%，收復前一日同樣為 0.2% 的跌幅。

週四稍早，ECB 決議讓該央行在推進刺激措施之前，有更多時間評估其政策的影響。

Oanda 高階市場分析師 Edward Moya 表示，「儘管央行決策者在夏季輕鬆休息，美歐政府領導者將需做出其財政回應，而刺激措施一直是黃金的好朋友。」

ECB 維持存款利率在 -0.5%，其再融資利率維持 0%，並稱將持續以每月 200 億歐元的資產購買計劃進行淨購入，以及到年底前 1200 億歐元的臨時採購。

與此同時，投資者關注與中國有關的事態發展，以幫助評估黃金的避險需求。

因中國對香港實施國家安全法，美國宣布終止香港特別待遇，中國誓言報復，中國外交部表示，將對美國相關實體實施制裁。 《紐約時報》報導，白宮正在考慮立即撤銷中國共產黨成員的簽證。

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