〈貴金屬盤後〉疫情、選情 各種不確定性支撐 黃金白銀連6週上漲

週五 (17 日) 交易，黃金期貨價格收高，創下連續第六週上漲，其支撐力來自歐美財政刺激措施預計增加，以及 COVID-19 疫情延燒，全球經濟前景不明確。

ThinkMarkets 市場分析師 Fawad Razaqzada 表示，黃金和白銀均連續 6 週上漲，試圖在金價 1800 美元、白銀價 19 美元附近「建立基礎」。

他指出，現行經濟不明，以及 0 利率或負利率的時間延長，導致珠寶採購疲弱，但這些金屬的投資需求應可抵消掉這層影響，更甚者，雖然美元偶爾反彈一下，但大致上仍不受市場青睞。

有鑑於此，不孳息又以美元計價的黃金和白銀進一步受惠，與此同時，「隨著全球經濟自疫情中恢復過來，具有工業材料性質的白銀可能需求會比黃金需求高。」

8 月交割的黃金期貨價格上漲 9.70 美元或約 0.5%，收每盎司 1810 美元。

9 月交割的白銀期貨價格上漲 19 美分或近 1%，收每盎司 19.764 美元。

黃金本週上漲近 0.5%，今年迄今漲幅達 18.8%，本月創下自 2011 年以來最高水準。白銀本週上漲 3.7% 以上。根據 FactSet，最活躍的黃金和白銀期貨契約本週連續第六週上升。

Oanda 高階市場分析師 Edward Moya 表示，「出於對第二波新冠病毒的擔憂，投資者開始調升對刺激措施的預期。黃金也開始受惠於選舉風險，因為華爾街不能再忽略民調結果，且開始在價格上反映拜登勝選的可能性，因為拜登在民調上打敗川普。」

白宮和國會議員面臨越來越大的壓力，必須趕在本月底失業救濟金補充方案到期之前，提出追加的財政刺激計劃。與此同時，歐盟領導人週五展開為期 2 日的高峰會，旨在就 7500 億歐元的復甦基金達成協議。

RBC 資本市場分析師 Christopher Louney 表示，黃金的上漲在很大程度上是由「固有的不確定性」推動，而該不確定性伴隨著股市動盪。

「風險疊加形成黃金近期的流動和價格走勢中的黏性，我們認為，今年是因為不確定性而把投資者大量帶入黃金領域，但投資者有可能就留在那裡了。」

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