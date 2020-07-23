〈貴金屬盤後〉中美劍拔弩張 黃金繼續逼近9年高點 白銀登7年高點

週三 (22 日) 交易，黃金和白銀均上漲，黃金期貨持續向 9 年高點貼近，白銀期貨登近 7 年高點， 係因中美局勢更加緊張，引發投資者對避險資產的需求。

中國表示，美國已下令關閉休斯敦領事館，兩國之間的緊張局勢進一步加劇。

BK 資產管理公司外匯策略總監 Boris Schlossberg 表示，「當實際利率壓縮以及政治緊張局勢加劇時，黃金會吸引資金流入，目前市場環境非常有利中期範圍內看漲。」

地緣政治方面的消息肯定會對風險流動構成壓力，因為市場會更加擔憂「政治上的動盪會挫傷全球自疫情中復甦的力道，尤其若隨著夏季接近，兩邊言論變得更加激烈。」

8 月交割的黃金期貨價格上漲 21.20 美元或 1.2%，收每盎司 1865.10 美元，根據 FactSet，此為交易最活躍的契約自 2011 年 9 月以來最高收盤價。

交易最活躍的黃金期貨史上盤中高點紀錄在 2011 年 9 月 6 日創下的 1923.70 美元，史上最高收盤價則為同年 8 月 22 日創下的 1891.90 美元。

9 月交割的白銀期貨價格上漲 1.59 美元或近 7.4%，收每盎司 23.144 美元，為交易最活躍的契約自 2013 年 9 月以來最高收盤價。

中國外交部表示，美國下令要求關閉休士頓總領事館並於 72 小時內撤離，此舉讓兩國間衝突「前所未有的升級」，倘若美國不撤銷此決定，中國將予以報復。美國國務院發言人 Morgan Ortagus 表示，此舉是為了保護美國的智慧財產權，以及美國公民的隱私資訊。

在美政府對 11 家涉嫌在中國西北新疆地區侵犯穆斯林人權的企業實施貿易制裁後，中國週二表示將採取未指明的「必要手段」。

RBC 財富管理公司總經理 George Gero 表示，黃金價格是我們經濟和政治局面與疫情衝擊的「氣象球」，顯示資者越來越關注全球的擔憂，包括中美之間緊張關係的升級。

「黃金接近 9 年高點，因為各地的投資者都在關注，更多的刺激措施、更多的債務、更多的擔憂，這些都轉換為黃金和白銀的買氣，讓買家更果斷入場。」

Gero 警告，隨著美國大選加溫，以及就業數據、政治消息，未來幾天可能出現「更大波動」。「市場可能突然出現獲利了結，但長期大買家仍會逢低買進。」

由於市場預期美國將再推出財政刺激措施，這被認為導致美元進一步疲弱，黃金也因此找到支撐力。美元走疲有利於美元計價的大宗商品，因其價格會對使用他國貨幣的買家更便宜。週三 ICE 美元指數下降 0.1%。

與此同時，白銀本週迄今漲幅已約莫 17%，分析師認為白銀已經超越了黃金。

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