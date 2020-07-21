日本6月核心CPI報101.6 同去年同期、優於市場預期

日本 6 月份核心 CPI(不含生鮮) 報 101.6，與去年同期維持相同水準。不過從今年 5 月起，已連續 2 個月較去年同期出現下滑。

日本總務省週二 (21 日) 公布最新日本全國消費者物價指數 (CPI，2015 年 = 100)。6 月份報 101.6，與去年同期持平。而這樣的表現，也優於市場預測的 - 0.1%。

日本 2020 年 6 月 CPI (圖片來源：日本總務省)

因新冠肺炎 (COVID-19) 疫情擴大影響下所造成的原油價格下挫、還有汽油等能源的下跌情形，在當月出現趨緩。飲食及交通費也出現上揚。

從細目來看，汽油、電費、瓦斯等的能源價格較去年同期下滑 5.3%，降幅較前 (5) 月的年減 6.7% 出現縮小。與去年同期相比，雖然汽油價格仍處於低水準，不過在當前也出現恢復情形。

高速公路通行費由於假日折扣在 6 月中旬為止並不適用的關係，也對交通費的上揚有所貢獻。還有在消費稅率在去年 10 月從 8% 調升到 10% 的影響下，外食及啤酒等的價格也持續上揚。

在另一方面，由於國外觀光客的人數暴減，還有日本國內的外出自肅影響下，住宿費用持續下挫。還有日本幼兒教育在去年 10 月改為免費，幼稚園、托兒所等的費用等都出現下滑。

去除生鮮的核心 CPI，在 523 個查價項目當中，有 388 的項目上揚、118 個項目下降、17 個項目持平。

6 月份的全指數 CPI 報 101.7、年增 0.1%。不含生鮮及能源的超核 CPI 報 101.9、年增 0.4%。