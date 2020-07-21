〈房產〉桃園重劃區綠覆率 小檜溪、中路高於10%勝出

今年上半年桃園移轉棟數 2 萬棟，占整體六都比重 18.55%，且年增 13.1%，是六都中唯一跟去年同期相比成長的區域，房仲業者指出，桃園重劃區多，而小檜溪、中路重劃區綠覆率更高於 10%，優於桃園其他重劃區，也成後疫情時代的焦點。

當地房仲加盟業者指出，兩個重劃區相比，中路重劃區漸有新成屋釋出，但交易量仍低，而小檜溪重劃區則處預售建案增量推案階段，並以高綠覆率成為重要訴求。

信義房屋 (9940-TW) 大業民光店店長黃雪甄表示，｢小檜溪｣重劃區不只擁有最高綠覆率，也緊鄰桃園火車站商圈、中正路生活圈、大有路生活圈，擁有桃園重劃區少見的便利機能，未來桃園捷運綠線 G9 捷運站通車後，G9 站到｢小檜溪｣重劃區只需 5-10 分鐘，加上民光東路跟民光路也因｢小檜溪｣重劃區而縫合，從大業商圈到桃園夜市車程縮短約 15 分鐘，多項利多造就高詢問度。

｢小檜溪｣重劃區目前最搶手的當屬面南崁溪的景觀宅，平均單價 32-34 萬元間，黃雪甄表示，此區吸引桃園大業大有區及東區兩個鄰近生活圈的換屋族。

首購族則偏好選擇桃園「中路」重劃區，該區規劃純住宅區，擁有風禾、水秀、向陽公園等超過 9 公頃的公園綠地優勢，綠覆率超過 10%。

信義房屋縣府店專案經理呂杰翰表示，近年｢中路｣重劃區在風禾共融公園的加持下，吸引大量建商布局卡位，在這一波疫情下詢問度變高，新案平均每坪開價約 28-36 萬元，10 年內中古住宅大樓每坪均價 23-26 萬元，其中並以 1000-1200 萬元、2-3 房產品最熱門。