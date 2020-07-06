大直商辦案入帳挹注 華固Q2營收68.53億元季增5.68倍

華固 (2548-TW) 今年入帳重點在大直商辦案，4 月首筆來自國票金控 (2889-TW) 的交屋金額 25 億元已入袋，5 月、6 月並連續入帳，第二季營收達 68.53 億元，創三季以來新高，季增 5.68 倍，年增率高達 1.53 倍。

華固今 (6) 日公布 6 月營收達 25.68 億元，月增 57.97%，年增 22.6%；上半年營收達 79.37 億元，年增 1.14 倍。

華固去年全年營收 198.19 億元，較前年激增 3.2 倍，稅後純益 31.4 億元，年增 2.6 倍，每股純益 11.35 元，營收、獲利、每股純益同寫下歷史新高，預估今年全年營收仍有 100 億元的實力。

華固今年有大直「國票金融大樓」商辦大樓挹注，其中售予國票金的大直國票金控大樓合建案，國票金控投入 56.7 億元買下 9 個樓面，IC 設計廠瑞昱 (2379-TW) 也購入國票金控大樓 2 樓樓面及停車位，交易總金額 7.3 億元。

華固在雙北市已增至 5 處商辦、廠辦，總銷金額估 230-240 億元，預計可賣到 2024 年，將採先建後售或邊建邊售， 加上近期拿下的新北市新店正大尼龍都更案，估算在手庫存案量高達 400 多億元，華固董事長鍾榮昌說，正大尼龍新店都更案至少 3 年後完成，有信心有足夠資金可完成。