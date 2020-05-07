中國延長電動車購車津貼至2022年 NIO漲逾1% 特斯拉可望受惠

中國電動車製造商蔚來汽車的 ADR (NIO-US) 獲得分析師調升評級後，股價大漲 10% 以上。中國現況似乎好轉，銷售正在恢復，且電動車補貼政策也延長，這同樣有利美國電動車先驅特斯拉 (TSLA-US)。

美銀分析師 Ming-Hsun Lee 將蔚來汽車的 ADR 評級自「中立」調升至「買進」，目標價自 3.40 美元調升至 5 美元。

Lee 認為，當地政府挹注現金後，該股票的風險下降，更甚者，他相信中國的電動車補助計畫將有利該公司，同樣也使特斯拉受惠。

中國 4 月宣布一項全國性電動車購買津貼計畫，且該計畫原定 2020 年底到期，但現已延續至 2022 年，雖然相較 2019 年的補貼來說，2020 年的補貼少了 10%，但 Lee 表示「這符合市場預期。」

該補貼計畫僅適用售價低於人民幣 30 萬元 (4.2 萬美元) 的電動車，因此特斯拉某些車款不適用，但特斯拉為了要符合該限制，已調整中國當地的售價。

特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 在近期財報的電話會議上表示，「我們很高興宣布，我們基本上明天起將調降標準車程版 Model 3 的售價。這售價將會低於補助門檻。」但即使降價，馬斯克仍有信心特斯拉能可在那樣的售價水準上「獲得良好的毛利率。」

然而，只有大眾願意掏錢買車，這補貼政策才派得上用場。Barid 分析師 David Leiker 指出，今年 2 月中國汽車銷售較去年同期萎縮了 80% 之多，但 3 月和 4 月銷售已見改善，中國領先美國重啟經濟。

Lee 在 NIO 評級升級的報告中提到，「3 月至 4 月，中國豪華車市場需求較大眾車市場需求更快速恢復。特斯拉銷售仍強勁，4 月份交車量還達 3155 輛，與 3 月相比激增 106%。」

中國是特斯拉今年的關鍵市場，中國市場至少占特斯拉目標銷售額的 30%。德意志銀行分析師 Emmanuel Rosner 預期，特斯拉今年在中國交車 14.5 萬輛 Model 3 房車。在 Covid-19 爆發大流行之前，特斯拉的目標是交車 50 萬輛。

雖然 NIO 週三大漲 10%，但今年迄今亦有 10% 左右的跌幅，對於 NIO 投資者來說，路途坎坷，今年該 ADR 價格範圍自 2.37 美元到 5.17 美元區間，中間落差的 2.8 美元幾乎等於目前股價，這範圍也比今年看到的典型股票大得多。

特斯拉週三股價對 NIO 調升評級、股價大漲的消息沒有太大反應，今年迄今特斯拉股價已上漲 81% 左右。