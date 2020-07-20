〈陸股盤後〉險資放鬆入市 上證大漲3%

LPR 連續三個月保持不變，中國人行 (PBoC) 未再釋出更進一步的貨幣寬鬆訊號，在沒有利多誘因之下，週一 (20 日)A 股三大指數開高後延續近期回檔修正的趨勢，創業板指盤中一度下挫 1.6%，不過在險資放鬆投入股市上限的利多刺激下，上證率先止跌回穩，終場更大漲逾 3%，站回 3300 點關卡。

週一 (20 日) 滬、深兩市成交金額仍突破兆元人民幣等級，已連續十三個交易日突破兆元大關，此外兩地市場有近 160 檔個股漲停，當中以軍工類股最為亮眼。

盤面上，軍工、航空、造船、水泥、保險、銀行、非鐵金屬等產業漲幅較大，白酒、醫療、旅遊酒店、生技、高速公路等類股走弱。

資料來源: 東方財富網, 上證綜指日線走勢

截至收盤，上證指數大漲 3.11%，收報 3314.15 點；深證成指上漲 2.55%，收報 13448.85 點；創業板指上漲 1.31%，收報 2697.30 點。

北向資金進出方面，周一北向資金共賣超人民幣 58.99 億元，其中滬股通買超人民幣 23.44 億元，深股通賣超人民幣 82.43 億元。

產業消息

美軍近期不斷在南海現身，使得美中間緊張氣氛再度上漲，帶動軍工類股走勢，航天晨光、航發控制、中航重機、中船防務、天箭科技、北方導航、大連重工等逾 30 檔個股漲停。

銀保監宣布新政策，同意保險公司投資權益類資產最高可以達到上季底總資產的 45%。中國人壽、太保壽險、泰康人壽、新華人壽、人保財險、太平財險等大中型公司投資權益類資產的比例上限由原來的 30% 提高到 35%，市場認為這有助於保險資金流入股市，除帶動大盤上攻外，保險類股中，中國人壽、新華保險、天茂集團等也漲停慶祝。

法人觀點

中國中信證券認為，7 月以來 A 股經歷瘋狂與恐慌後，進入 7 月下旬，A 股可能將進入一段盤整修正階段，投資人可以主動尋找時機進場。但投資人應了解美股風險仍在不斷墊高，可能也將在近期出現修正、美國財政刺激法案在銜接上恐現不連貫的風險，再加上美中兩國近期在南海附近緊張情勢增溫，使得雙方關係更加復雜，均將限制市場的風險偏好。

國泰君安指出上證維持在 3200 點～3400 點區間震盪，A 股將從 7 月初的上漲趨勢轉為盤整震盪，主要在於 3500 點壓力較重，且還有許多風險未完全消失，也限制指數上漲空間。另一方面則是指數短線漲幅已大，向上空間有限，新增資金量能下滑，因此未來一段時間指數趨勢以震盪為主。後續投資人應留意美中、企業財報等事件發展。

