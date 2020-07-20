宅經濟加換購需求 日本6月50吋以上大尺寸電視銷量大增

日本 6 月份的民用市場電子機器出貨額，較去年同期減少 8.2%。在新冠肺炎 (COVID-19) 疫情的影響下，車用電子出現大幅衰退，電視機出貨則是在宅經濟的帶動下表現良好。特別是 50 吋以上大尺寸電視銷量暢旺。

日本電子資訊技術產業協會 (JEITA)，週一 (20 日) 公布 6 月份日本國內民用市場的電子機器出貨額，報 1069 億日圓、年減 8.2%。

由於肺炎疫情的緣故，日本民眾減少外出，新車銷量也受到影響。在新車銷量下滑的情況下，車用電子的汽車導航、音響主機等銷量大減。

日本 6 月份的汽車導航系統出貨台數報 36 萬台、年減 32.1%；同月車用揚聲器的出貨量報 134.6 萬顆、年減 36.2%。都較去年同期出現逾 3 成的減少。

但是在另一方面，6 月份日本國內的電視機出貨量報 47 萬台、年增 1.8%。也是自今年 3 月以來，時隔 3 個月後，又再度突破 40 萬台關卡。

特別是在螢幕尺寸超過 50 吋以上的大型機種增加明顯，報 18.3 萬台、年增 33%。而除了肺炎疫情所帶來的宅經濟之外，日本大約在 10 年前開始將地面的電視訊號轉為數位，當時購買可收看數位節目電視機的日本民眾，有相當程度也在此時進行換購。

另外 6 月份日本國內的耳機出貨量也出現大幅增長，報 70.6 萬組、年增 43.7%。