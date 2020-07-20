印尼央行：經濟將呈U型復甦 Q2經濟恐萎縮4.8%

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續延燒，對全球經濟造成衝擊。印尼當局也正積極加大措施以緩解疫情爆發對該國帶來的衝擊。印尼央行副行長 Destry Damayanti 在週一 (20 日) 表示，印尼央銀預期，在疫情的衝擊下，印尼作為東南亞最大的經濟體，將會呈現 U 型復甦，此外，該國第二季經濟恐最多萎縮 4.8%。

Damayanti 指出，印尼國內經濟恐不會太快復甦，因該國病例數持續增加，至今仍未看到疫情達到高峰的跡象。印尼央行預期，該國第二季經濟恐將萎縮 4% 至 4.8%。「經濟將呈現 U 形復甦，因為我們並未見到印尼疫情已經達到高峰。」Damayanti 說道。

此外，Damayanti 也指出，印尼採取了逐步重新開放的措施，將使經濟更難出現強勁的反彈，因此復甦所需的時間將比最初預期的時間要要長。另外，Damayanti 也擔憂，全球經濟持續下滑的壓力，已對新興市場資產造成壓力。

為應對疫情帶來的衝擊，印尼中央銀行在上週將基準利率下調了 25 個基點，由先前的 4.25% 降至 4%，是自 2016 年以來的最低水平，也是該行今年以來第四次下調基準利率，該國利率已經在今年降低了 100 個基點。

印度的零售額持續下跌，4 月份零售額年減 16.9%，5 月份更下跌 20.6%。銀行業方面，印尼央行的一項調查顯示，第二季對新貸款的需求年減 33.9%。

印尼如今是東南亞地區確診病例和死亡病例數最多的國家，並且每日持續有近 1000 多例新增病例。印尼總統 Joko Widodo 在日前表示，預期該國疫情的爆發將在 8 月或 9 月達到高峰。