泰國央行：可能需要數年時間 國外遊客才能回到疫情前水準

泰國央行總裁 Veerathai Santiprabhob 週一 (20 日) 表示，造訪泰國的外國遊客數量，可能需要幾年時間，才能擺脫新冠疫情 (COVID-19) 的影響，恢復至每年近 4000 萬人次的水準。

泰國央行預估，今年的外國觀光客約 800 萬人，較去年創紀錄的 3980 萬暴跌 80%。對泰國來說，觀光是經濟的重要支柱，去年來自外國人收入占 GDP 的 11.4%。

Veerathai 在一次研討會上說，泰國央行預測今年的泰國經濟在第 2 季觸底，全年將萎縮 8.1%，創歷史新低紀錄，他估計，泰國的經濟將需要 2 年時間，才有望回到疫情前的水準。

Veerathai 表示，最令人擔憂的問題是就業，特別是服務業和製造業。

美元兌泰銖在週一來到 31.78，這約是泰銖近 7 個多星期以來的新低水準。Veerathai 指出，泰銖近日疲軟，是出於經濟和政治擔憂而導致的資本外流，預計接下來還會有一陣波動。

不過他認為，由於泰國外匯存底強勁，經常帳保持盈餘，而且外債較低，因此不需擔心資金流出問題。

Veerathai 預計今年 9 月卸任，而且不打算續任，泰國正尋求繼任人選，但由於財政部長 Uttama Savanayana 於 7 月 16 日辭職，此一人事也可能受到影響。

泰國財政部與央行合作制定 1.9 兆泰銖的刺激計畫，以應對疫情的衝擊。