日本央行6月會議紀要：憂第二波疫情恐重創經濟、消費

日本央行 (Bank of Japan) 週一 (20 日) 公布 6 月份金融政策決定會議的會議紀要，多數委員憂心若是發生第二波的新冠肺炎 (COVID-19) 疫情，經濟活動恐再度受到嚴重抑制。

有關金融市場方面，有政策委員提到從對先行的期待來看，與當前實體經濟的嚴苛情況相比，價值過高，紀要並指出，資產價格是否會作出修正，有必要留意今後的市場動向。

在金融市場的狀況方面，所有委員都一致認為各個國家地區在財政金融政策的積極作為，還有先進國家經濟活動的重啟，都使得「有一段時間的緊張，出現和緩。」

但是，日本國內外經濟仍存在相當大的不確定性。有委員提出意見，認為「股票市場依然處於較高的波動水準，仍持續出現神經質的狀況。」

有多名委員認為「從擔憂疫情再度擴大的觀點來看，企業、家庭若持續採取防衛性行動，需求很有可能長期陷入低迷。」

更有幾名委員示警，指出「如果破產的企業增加，透過僱用等方面的調整，也有再度陷入通貨緊縮的風險。」

委員們認為 3 月份之後在肺炎疫情方面的因應，有發揮預期效果。在重要因應措施的企業資金調度支援，以及在維持金融市場安定方面的努力相當重要。會持續關注疫情發展，必要時會毫不猶豫的實施更進一步的貨幣寬鬆等。