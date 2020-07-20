星展CEO：各國刺激政策結束後 明年全球經濟面臨巨大挑戰

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續延燒，不少企業因此被迫停業，各國政府為支撐企業與經濟，紛紛提出大型刺激政策。不過，新加坡銀行星展集團 (DBS) 執行長 Piyush Gupta 表示，全球經濟正面臨一個巨大挑戰。

Gupta 指出，如今多國政府的刺激措施正在幫助企業度過困難，但是，當這些措施結束後，許多企業恐將無法生存。他認為，政府無法長期提供企業財務上的支持，意味著將出現違約的情況，並蔓延至整個金融市場。如果很多公司都無法生存，那將面臨如何處理這些「殭屍企業」的大量資金的問題。銀行的資產負債表也將因此面臨更大衝擊。

「政府要繼續投入資金，或使用公共財政政策來支持企業，將是一個真正的挑戰，尤其是在全球的中小企業領域當中，我認為明年這將是一個巨大的挑戰。」Gupta 說道。

Gupta 也警告，不良貸款比率可能會比全球金融危機期間來的更高。此外，加上如今低利率的環境，銀行業面臨的挑戰更為加劇。不過 Gupta 也表示，星展銀行已加強緩衝措施，以應對潛在的貸款損失。

據信評機構穆迪 (Moody’s) 的統計數據顯示，截至 6 月 30 日的第二季當中，有 414 家企業被納入瀕臨違約的名單當中，創下史上新高紀錄，也較 2008 年和 2009 年金融危機期間的峰值高出 42%。

美國商界遊說團體商業圓桌會議 (Business Roundtable) 的一份報告顯示，有超過四分之一的美國企業執行長預期，一直要到 2021 年之後，企業才可能從疫情的衝擊中恢復過來。