連2日創新高！東京又293人新冠肺炎確診

日本東京都的小池百合子知事週五 (17 日) 宣布，當日新增 293 人的新冠肺炎 (COVID-19) 確診，連續兩天創下單日新高，週四 (16 日) 確診人數為 286 人。

發生在東京的肺炎確診，近來以夜店行業為主出現明顯增加。在家庭、職場，以及用餐聚會等場合所發生的肺炎確診也有增加趨勢。

此外，托兒所及劇場等場所，也有超過 40 人以上的群聚感染案例發生，肺炎疫情正持續擴大當中。

患者多為 20 到 30 多歲的年經族群，而重症化風險較高的中高年齡層也有出現增加現象。還有陽性率也有持續攀升趨勢，在 7 月 15 日的時候報 6.0%。

東京當局在本週三 (15 日) 的時候，也因為最近 7 日的陽性患者平均人數達到 168.4 人、約為前一週的 1.5 倍，且達到先前緊急狀態時的最大數據，而將疫情判斷提升到最高層級，也就是 4 階段當中的「認為疫情正擴大當中」

日本東京自從 7 月 2 日以來，幾乎每天的肺炎確診都超過 1 百人，7 月 9 至 12 日的連續 4 天更超過 2 百人。接著在 7 月 13 至 15 日出現下滑到 1 百多人水準，接著又在 16 日 (286 人)、17 日 (293 人) 接連兩天創下新高。