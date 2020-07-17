美國排除華為等產品 逾800家日企恐受波及

從 8 月起，使用中國華為等 5 家公司產品的企業，將無法從美國政府手上拿到案子，這也對日本逾 800 家企業帶來影響。

美國國防授權法規定從 8 月起，有使用中國華為、中興通訊、海康威視、大華技術、海能達通信等 5 家中國通訊廠商產品的業者，將無法拿到或更新來自美國政府的採購訂單。

企業被迫選邊站，必須在美國政府及中國企業當中擇一靠攏。與美國聯邦政府有生意往來的企業們，有必要就自身沒有使用中國產品來作出明確表示。美國政府估計，企業們為完全因應新的法律規定，總成本花費將超過 800 億美元。

根據《日本經濟新聞》的報導內容，日本企業也似乎受到嚴重影響。與美國政府直接簽約的美國子公司，還有和駐日美軍有生意往來的日本企業共超過 800 家。

根據華府說法，美國 2019 會計年度的採購額約 5800 億美元。其中對日本企業的採購額約 15 億美元，案件數量約 1.1 萬件，都有必要排除相關的中國產品。

像是 NTT(9432-JP)、軟銀集團 (9984-JP)、鹿島等，因為在局部使用了該當企業的產品，因而有必要轉換為其他國家或企業的產品。

然而令人感到不安的是，這回公布的規定在產品使用上的定義模糊。例如工廠設備的局部是否屬於該當對象，還有在會議當中所使用的平板電腦等，調查範圍需要實施到什麼程度都沒有明確規定。

而隨著因應作法，也有可能在法令遵守產生成本。受到影響的不光是美、中兩國，日本企業也被捲入其中。且在一年之後，禁止使用的對象範圍還可能擴展到集團企業。

日本長島・大野・常松法律事務所律師大久保涼表示，有關不能使用這 5 家中國企業產品的問題方面，美方沒有明確規定相關調查該實施到什麼程度，日本企業有必要持續關注後續狀況。