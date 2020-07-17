奔跑吧房市！美國房貸利率創歷史新低

美國 30 年抵押貸款利率跌破 3%，創史上最低水準。

美國抵押貸款巨擘房地美 (Freddie Mac) (FMCC-US) 週四表示，30 年抵押貸款利率下跌至 2.98%，為追蹤近 50 年來最低水準，也是連第三週、今年第七次刷下新低紀錄。

新冠病毒大流行，顛覆了世界各地的市場，股市劇烈動盪、美國公債殖利率屢創新低，但對 30 年期抵押貸款的衝擊最為明顯。回顧其歷史：1980 年代初期，在 Fed 升息以抗通膨時，30 年期抵押貸款利率峰值高達 18%！

Zillow 集團的經濟學家 Jeff Tucker 表示，低於 3% 是「巨大的基準，這也表明我們現在仍處於危機中。」

房地美 (Freddie Mac) 的數據顯示，今年開年時 30 年抵押貸款利率平均為 3.72%，一年前則為 3.81%。

抵押貸款利率走勢通常與 10 年期公債殖利率走勢同方向，如果經濟前景黯淡時，投資者會因避險情緒而買進公債這類資產，使公債價格上升、殖利率下降。

近幾週，10 年期公債殖利率和 30 年期抵押貸款利率之間的利差已縮小，泰半是因為貸方在結清積壓的再融資後，有餘力可以處理申請。儘管如此，Tucker 表示，現在缺口仍大於正常，意味著利率還有進一步下降的空間。

LendingTree 首席經濟學家 Tendayi Kapfidze 表示，「表面上看來，低利率很棒，但如果深入探討就可以發現，還有其他因素會影響大眾是否有購房能力。」

對於最近幾個月失業的數百萬美國人來說，購房根本不在考慮內，擔心疫情反覆發作將會導致長期低迷，也會令有能力買房的人不願意進行大筆採購。

然而，那些有意買房者卻面臨庫存緊繃且價格高昂的狀況。 Realtor.com 的數據顯示，6 月份待售屋較去年同期減少 27.4%，4 月份房價年增 4.7%，這恐怕會削弱低利率帶來的正面效力。

然而，跡象顯示，春季因防疫而居留在家的買家現在正進入市場，根據抵押銀行家協會的數據，今年 6 月的房貸申請較去年同期上升約 17%。

房利美 (Fannie Mae) 的經濟學家預計，由於春季防疫而積壓的交易將清，房屋銷售今年 7 月或 8 月就會達到頂峰。