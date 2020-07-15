人民幣最新牌告利率 中銀台北報價罕見高於銀行

台灣央行今 (15) 日公布最新銀行對人民幣各天期的最高牌告利率，除了 6 個月期下滑，其他均持平，反觀中銀台北公布今日最新牌告利率較上月全面上調，央行直言，不同於目前的利率，中銀反映市場狀況較快全面上調，銀行端並未這麼快調整，相比過去可說是翻盤。

央行指出，最新報價人民幣各天期的最高牌告利率，1 個月期為日盛銀的 1.5%、3 個月為日盛銀 1.9%，6 個月為日盛銀 2%、9 個月為合庫銀 1.45%，而 1 年期是合庫銀的 1.45%，除了 6 個月期較上月下滑，其他均持平。

反觀今日中銀台北公布最新牌告利率，較上月全面上調，1 個月為 1.8%、3 個月期 1.98%、6 個月期 2%、9 個月期 2.16%、1 年到期 2.27%，明顯高於 5 月底分別為 1.18%、1.23%、1.26%、1.48% 和 1.53%，央行說明，中銀利率變化較大，推測是因 5-6 月期間中國人行為因應時逢上半年底流動性緊張，維持較寬鬆環境所致。

目前台灣人民幣存款餘額在主要離岸市場仍穩居第二，僅次香港 6494 億元 (5 月底)，高於新加坡 1210 億元 (第一季底) 和南韓 91 億元 (5 月底)。