〈台股盤中〉台積電強漲撐大盤 重回12200點

儘管美股週四全面收黑、台股盤中受到中小型股賣壓沉重，櫃買指數紅翻黑，不過在台積電昨天法說會展望正向下，今 (17) 日早盤強漲，相關半導體設備、供應鏈等概念股同步走揚，指數重回 12200 點 5 日線大關。

台積電法說會釋利多，股價震盪走高，最高至 367 元，漲幅超過 2%，另外，因客戶對先進製程需求續強，台積電上調今年資本支出，相關設備概念股同步走揚，辛耘、翔名拉半根漲停，帆宣、信紘科、威盛、弘塑等表現也不俗。

其他電子權值股方面，鴻海今日表現強勁，最高上攻至 88.6 元，漲幅近 1%，創近半年來新高；大立光守住盤上，漲幅約 0.2%；宏碁高層大買自家股票逾 1200 張，激勵股價開低走高，盤中觸及漲停價 19.1 元，創 1 年來新高；另外，穩懋漲幅逾 4%，億豐、大聯大、和泰車、寶成也有 2% 漲幅。

迎接暑假旺季，遊戲股也是強勢族群，曜越、昱泉亮燈漲停，通訊 - KY、好玩家、碩辣椒有半根漲停，網龍、棒辣椒、智冠、大宇資表現同樣強勁。

生技族群則持續疲弱，合一吞第 6 根跌停、同集團的中天也再度打入跌停，杏國、杏輝開小高後，下殺跌停，基亞、逸達、高端疫苗、國光生、ABC-KY 也逼近跌停，永昕、台康生、生華科、智擎、瑞基、寶齡富錦也有半根跌停。

法人表示，雖然國際股市表現疲弱，外資略有調節跡象，不過，市場資金寬鬆，台幣升值帶動熱錢流入，對大盤仍有支撐。