6月人民幣存款餘額創近6年半低點 央行：利率越來越不吸引人

台灣央行今 (15) 日公布 6 月銀行辦理人民幣業務概況，全體國銀人民幣存款餘額為人民幣 2411.73 億元 (以下金額均為人民幣)，較上月下滑 52.01 億元，減幅 2.11%，並創 2014 年 2 月以來新低，央行指出，法人戶和個人戶都減少，應可解讀為「可能是大家沒那麼愛人民幣了，利率也越來越不吸引人」。

6 月指定銀行 (DBU) 人民幣存款餘額月減 61.67 億元至 2082.6 億元，月減 2.88%，國際金融業務分行 (OBU) 則略增 9.66 億元至 329.13 億元，月增 3.02%。

央行說明，6 月法人戶和個人戶 DBU 分別減少 56.15 億元、5.52 億元，其中，法人戶減少主要有 2 個原因，分別為電子業匯出支付貨款，以及增加投資國際債券；據統計，6 月新發行的國券共 5 檔，總額達 35.94 億元，而到期僅 2 檔共 19.3 億元。

另一方面，因 6 月人民幣計價基金整體淨申購 3.67 億元，不排除一部分是個人戶資金流向此處。

央行也透露，6 月觀察到電腦製造業匯入股利收入約 9.66 億元，亦即在中國的轉投資事業領到股息後匯回。

此外，央行統計 6 月 DBU 匯款總額較上月減少 53.88 億元至 729.12 億元，月減 6.88%，而 OBU 匯款總額 627.06 億元，月減達 331.76 億元，減幅 34.6%，使整體匯款總額從上月的 1741.82 億元降至 1356.18 億元，月減 385.64 億元，減幅 22.14%。

央行說明，DBU 匯款減少反映電子業收復三角貿易金額較上月減少，再加上 5 月比較基期較高，到 6 月已回復正常水準，而 OBU 匯款減少除了因三角貿易貨款收付減少，同時，各銀行 OBU 客戶間貨款收付也減少。