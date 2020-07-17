疫情帶動電視需求 分析師認為面板供應可能出現不足

全球電視市場出現多年來難得一見的盛況，在新冠肺炎 (COVID-19) 疫情的影響下，用大螢幕電視來觀看網路影片、或連接在家工作所使用電腦等的需求大增。有分析師指出，面板供應可能出現不足。

《日本經濟新聞》報導，夏普 (6753-JP) 今年 5、6 月期間的日本國內電視銷售增加 2 成。還有日本政府向國民發放特別定額給付金，以及各國政府的經濟振興措施也都可能成為電視銷售的助力。

根據日本電子情報技術產業協會 (JEITA) 數據，日本今年 2、3 月的平面電視出貨量出現衰退，但是到了 4 月轉為年增 6%，5 月時更年增 17% 至 36.3 萬台。而日本除了去年 10 月消費稅增稅前，還有特殊原因的時期之外，電視出貨量出現 2 位數百分比增長也實屬罕見。

日本市調公司 BCN 數據顯示，日本 6 月各週的電視銷售台數，較去年同期高出 3 到 5 成。以往每年在日本市場出貨約 450 萬台的 Panasonic(6752-JP) 則表示，2020、2021 兩年可能達到 1 千萬台。還有三菱電機 (6503-JP) 的電視銷售也出現連年成長。

有許多日本民眾在過去 2009、2010 年度的時候，趁日本政府針對節能家電推出活動而買了電視機等，而考慮換購的消費者也在 10 過後的這個時期陸續出現。

另根據中國 DiScien、美國 DSCC 的調查數據，北美電視出貨量在 1 至 3 月減少 10%，但 4 月出現年增 7%，5 月更出現年增 16% 的大幅增長。索尼 (6758-JP) 負責相關業務的人員表示「由於在家工作的普及，可當作電腦螢幕使用的電視，在全球出現需求。」

直到 4 月為止出現衰退的中國電視市場，在 5 月出現年增 5%。雖然肺炎確診增加迅速的南美 5 月電視銷量出現年減 28%，但全球電視銷量也在主要市場的中國、美國支撐下只出現年減 1%，6 月份也應該會持續恢復。

BCN 分析師森英二指出「若是全球性的需求持續增加，面板可能出現供應不足。」以日本電視大廠的情況來看，面板成本約占電視生產 7 成水準。未來若轉嫁到產品價格，有可能使得需求降溫。

也有意見指出，年底商戰的電視市場，有可能先被這波宅經濟需求給侵蝕。若是耶誕假期時的商戰沒被炒熱，全年的銷售成績也可能不會太好。