夏普生產良率提升 口罩日產能超過60萬片

鴻海 (2317-TW) 轉投資的日本夏普 (SHARP)(6753-JP) 週五 (17 日) 宣布，由於口罩生產的效率提升，目前每天可生產 60 萬片口罩。下次的口罩抽籤銷售也因此增加 1000 盒，數量達到 8.7 萬盒。

夏普股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

受到新冠肺炎 (COVID-19) 疫情影響，造成口罩在日本供不應求。日本夏普也在今年 3 月 24 日的時候對外宣布，該公司已在日本政府的要求下展開口罩生產。且從 4 月 21 日的上午 10 點起，透過自家電商平台「SHARP COCORO LIFE」來向日本一般民眾販賣口罩。

夏普利用原本生產液晶面板的日本三重工廠無塵室，來進行不織布的口罩生產。剛開始時的產能為每日 15 萬片。

原先只有 2 條的口罩產線，到了目前也達到數倍規模。產能也在 6 月底時突破了原先設定的每日 50 萬片目標，到了 7 月 16 日時更首度突破 60 萬片。

夏普表示，口罩產量得以出現提升的原因在於，機件問題所導致的機械停止時間得以縮短，還有良率方面也出現改善。

夏普的不織布口罩「MA-1050」每盒 50 片裝，售價 2980 日圓 (未稅、不含運費)。在 7 月 15 日所實施的第 12 回抽籤販賣，共有 7 萬 2022 人新登記報名，中籤率約為 1/100(截至上次未抽中的人也被列為抽籤對象)。下次抽籤預定在 7 月 22 日實施，截至 21 日中午為止的報名對象可參加當次抽籤。