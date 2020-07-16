〈台積電法說〉受美股下挫衝擊 ADR開低跌逾2%

鉅亨網記者林薏茹 台北 2020年7月16號22點0分

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (16) 日召開線上法說，第 2 季純益與 EPS 雙寫新高，估第 3 季營收達 112 至 115 億美元，可望再改寫新猷，並上調今年營收成長至年增逾 20%，優產業平均，但受美股下挫影響，晚間 ADR 開低走低，最重跌逾 2％。

台積電第 2 季毛利率攀升至 53%，營益率達 42.2%，均優於財測，稅後純益 1208.2 億元，季增 3.3%，年增 81%，每股純益 4.66 元，純益與 EPS 雙寫新高；上半年稅後純益 2378.09 億元，年增 85.6%，每股賺 9.17 元。

受惠 5G 手機、高效運算、物聯網應用需求持續驅動，台積電估第 3 季營收將達 112 至 115 億美元，季增 7.9-10.8%，可望改寫去年第 4 季寫下的單季新猷，毛利率估 50-52%，營益率 39-41%，續站穩高檔。

受肺炎疫情影響，台積電上季法說下修今年產業與營運展望，不過，在今日法說會上，台積電轉而上調產業與公司營運展望，總裁魏哲家表示，由於 5G 相關應用動能強勁，將持續驅動半導體產業成長，估今年半導體產業 (不含記憶體) 產值將持平至小幅成長；晶圓代工產值估年增 14-19%。

就台積電本身來看，前次法說會時，台積電將今年營收成長由原先預估的年增至少 17%，小幅下修至成長 14-19%，不過，魏哲家表示，雖然受肺炎疫情影響，但台積電先進製程技術維持產業領先地位，且近來 5G 手機、高效運算動能越趨強勁，客戶看好終端應用前景，先進製程需求仍暢旺，估今年美元營收將成長 20% 以上。

除調升對今年產業產值與公司展望外，為因應客戶對先進製程的強勁需求，台積電也同步上調今年資本支出至 160-170 億元，較原先的金額增加約 6%；若與去年資本支出 140-150 億美元相較，今年大幅成長約 13-15%。

台積電也同步上調 5G 手機滲透率預估，估今年 5G 手機滲透率將達 17-19%，高於先前預估的 15%，但今年全球手機出貨量則小幅下修調整，由原先預估的衰退 7-9%，下修至衰退 11-13%。

對於華為禁令，董事長劉德音表示，5 月 15 日後已未再接華為新訂單，9 月 14 日後也不會供貨華為，不過他透露，美國政府可能放寬可出貨「一般品」給華為，而今年營收成長至少 2 成的預估，已將華為禁令納入考量，顯見產能缺口填補進度順利。