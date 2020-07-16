〈台積電法說〉劉德音：9/14後不會出貨華為 美方可能放寬一般品出貨

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (16) 日召開法說，對於華為禁令，董事長劉德音表示，5 月 15 日後已未再接華為新訂單，9 月 14 日後也不會供貨華為，不過他透露，美國政府可能放寬可出貨「一般品」給華為，而今年營收成長至少 2 成的預估，已將華為禁令納入考量，顯見產能缺口填補進度順利。

美國政府 5 月 15 日宣布進一步擴大對華為的出口禁令，要求任何企業供貨含有美國技術的半導體產品給華為，須先取得出口許可，商務部公布後有 120 天的寬限期，寬限期前 60 天，則是美國政府搜集各方意見，及企業法規解釋的期間，企業最晚可在 7 月 14 日前提交意見。

日前傳，台積電已向美國政府提交意見書，對此，台積電表示，有向 SIA (半導體協會) 提意見，由 SIA 綜合各家企業意見後，提交給美國政府參考；對於華為禁令，劉德音表示，5 月 15 日後已沒有再接華為新訂單，9 月 14 日後也不會出貨晶片給華為。

劉德音也說，7 月 14 日的提交意見截止日剛過，還未向美國政府遞件申請出貨華為，將觀察情況再評估，他並透露，有消息指出，美國政府可能放寬規定，讓企業可供貨「一般品」給華為，但仍待美國政府最終規則出爐。法人認為，一般品可能指非華為海思設計的晶片。

劉德音強調，將持續與客戶進行動態調整合作，且台積電今年營收至少成長 20% 的預估值，已將美國政府的華為出口禁令納入考量，由此可知，目前對華為海思產能缺口的填補，進展相當順利。

劉德音並認為，雖然華為禁令對營運短期會有影響，但供應鏈會自我調節，再取得平衡，且台積電擁有技術領先地位，中長期展望仍樂觀看待。