〈財報〉提撥貸款損失準備金 美銀Q2淨利大跌逾50%

美國銀行 (BAC-US) 在週四 (16 日) 公佈了 2020 年第二季財報，投資市場業務營收超出預期，然而，為應對新冠肺炎 (COVID-19) 疫情相關的潛在貸款損失，美國銀行提撥備了 40 億美元的貸款損失準備金，也使得淨利大跌 52%。

週四 (16 日) 美銀股價於美股盤前股價跌 2.89%，暫報每股 24.60 美元。

美銀股價走勢 (圖片：APF)

基於 GAAP 財報關鍵數據:

淨利：32.8 億美元，低於去年同期的 71.1 億美元，年減 52%

EPS： 37 美分，高於分析師預期的 27 美分，低於去年同期的 74 美分

營收：223.3 億美元，低於去年同期的 230.8 億美元，年減 3.2%，高於分析師預期的 220 億美元

美國銀行公佈第二季的財報中，債券交易和投資銀行業務營收超出預期，在經歷了 3 月份的極端市場動蕩之後，第二季的股票和債券市場表現活躍。相關交易營收為 44.1 億美元，較去年同期的 32.7 億美元增長了 35%。

此外，美國銀行指出，投行手續費增長 57% 至 22 億美元，創下單季新高，且超過 16.7 億美元的預期。

然而，由於與新冠肺炎疫情相關的潛在貸款損失，美國銀行提撥備了 40 億美元的信貸損失準備金。此外，隨著美國聯準會 (Fed) 為提振經濟將利率降至接近零的水平，低利率也使得美銀的淨利息營收 (NII) 減少了 11%，至 108 億美元。

在經濟受到衝擊的情況下，美國聯邦政府提供了史無前例的刺激方案來幫助企業和消費者，銀行則暫緩客戶的債務償還。但是，銀行高管們預期，隨著這些刺激計劃的消退，以及經濟活動仍處於部分關閉的狀態下，違約將會提前發生。

美銀執行長 Brian Moynihan 表示：「強勁的資本市場業績，抵消了疫情對我們消費者業務的影響，並提供了重要的平衡。」

不過，Brian Moynihan 也表示，第二季是「自經濟大蕭條以來最動蕩的時期」。

美國銀行按資產計算是第二大美國銀行，擁有龐大的美國客戶群，也對該國經濟狀況更為敏感；美國銀行的股價今年以來已下跌了 30%。