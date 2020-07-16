公司治理100指數新增台泥等27檔個股 7/17生效

台灣指數公司今 (16) 日公布「公司治理 100 指數」成分股，新增台泥 (1101-TW)、台中銀 (2812-TW)、華票 (2820-TW)、安泰銀 (2849-TW)、中再保 (2851-TW)、統一證 (2855-TW)、三商壽 (2867-TW) 等 27 檔個股，相關調整明 (17) 日生效。

台灣指數公司表示，本次新增的成分股包括：台泥 (1101-TW)、聯華 (1229-TW)、亞聚 (1308-TW)、聚陽 (1477-TW)、中化生 (1762-TW)、華碩 (2357-TW)、敦陽科 (2480-TW)、台中銀 (2812-TW)、華票 (2820-TW)、安泰銀 (2849-TW)、中再保 (2851-TW)、統一證 (2855-TW)、三商壽 (2867-TW)、神基 (3005-TW)、奇鋐 (3017-TW)、全台 (3038-TW)、神達 (3706-TW)、承業醫 (4164-TW)、致伸 (4915-TW)、東科 - KY(5225-TW)、豐祥 - KY(5288-TW)、群益證 (6005-TW)、瑞儀 (6176-TW)、啟碁 (6285-TW)、樺漢 (6414-TW)、鈺齊 - KY(9802-TW)、康那香 (9919-TW) 等 27 檔股票。

台灣指數公司每年 7 月都會定期審理「公司治理 100 指數」成分股，透過流動性檢驗、公司治理評鑑篩選，以及每股淨值不低於面額、稅後淨利排名及營收成長率排名等三大財務指標審核相關個股。

台灣指數公司指出，「公司治理 100 指數」，是從在證交所掛牌的上市公司，先刪除最近 1 年期間，日平均交易金額最小的 20% 的股票，再將採樣母體內符合流動性檢驗標準的股票，選取符合「最近 1 年公司治理評鑑結果前 20%」及「最近 1 年底的每股淨值不得低於面額」的股票。

接著再分別以「最近一年稅後淨利」及「最近一年營收成長率」進行排名，並將各別排名加總後由小至大排序，選取排名前 100 檔股票作為成分股。