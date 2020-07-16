漢來美食切入乾拌麵市場 挹注年營收逾億元

連鎖餐飲集團漢來美食 (1269-TW) 今 (16) 日宣布，全新產品線快煮即食麵「來拌麵」也正式上市，首波在電商通路和自家 40 餘家餐廳販售，以目前的詢問熱度來看，預計 3 個月內可銷售 40 萬包，法人估，以一包 50 元計算，光是乾拌麵商品一年可貢獻營收近 1 億元；另外，漢來美食總經理林淑婷也透露，後續將開出烤鴨新品牌，已準備就緒，營運動能無虞。

漢來美食指出，據經濟部統計處資料，去年速食麵年產值 114 億元，今年因疫情影響，民生物資囤貨潮推升臨時性需求，第一季銷售額達 31 億元，年增 14.1%，創歴年同期新高，其中，乾拌麵的成長更以倍數增加。

即便目前台灣乾拌麵市場已處在戰國時代，但在宅經濟的消費趨勢下，漢來美食看好仍有相當大的成長空間。同時，漢來美食加速擴展計畫 將開出烤鴨品牌

漢來美食總經理林淑婷表示，疫情爆發以來經過 4 個月總算撐過來，雖然辛苦，卻也運用時機加緊腳步推出各種原本預計在年底才要上架的商品，反而更加忙碌，並未因疫情而停下研發腳步；另一方面，將切入烤鴨市場的新品牌已準備就緒，並選好將開在台茂購物中心，只是時間點未定。

漢來美食此次新推的「來拌麵」，具備五星飯店餐飲團隊的研發優勢，歷時一年研發，第一支拌麵產品以「椒麻醬香」風味搶進市場，並與現有競爭產品做出高差異化，運用未來肉做成拌麵醬料。

初期通路的舖設上，漢來美食將嘗試與 Momo、Friday、YAHOO、博客來、ibonmart 和 PCHOME 等線上通路合作，首批 40 萬包產量，預估將可在 3 個月內完售，而新口味預計年底前推出。

此外，疫情期間漢來美食快速從現有菜色中研發出適合冷凍熟食，包括冷凍豬腳麵線、台式滷肉豆腐、家鄉獅子頭等，短短 2-3 個月時間，已創造 1000 組的銷量。

林淑婷說，接下來世貿名人坊將於 7 月底試營運，而高雄漢來飯店本館內多家餐廳改裝後將重新投入營運，以及即將推出的烤鴨品牌蓄勢待發，下半年成長動能已運備足柴火。