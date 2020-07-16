世界大型企業研究會：第二季全球消費者信心指數跌幅創新高

根據世界大型企業研究會 (Conference Board) 最新的調查報告顯示中，由於新冠肺炎 (COVID-19) 疫情對經濟的衝擊已全面顯現，全球消費者信心指數在第二季跌幅創下歷史新高。此外，能夠迅速反彈的前景黯淡。

報告中涉及 68 個國家的 3.3 萬名消費者，結果顯示，消費者信心指數從年初的 106 穩固樂觀，暴跌至 92 的悲觀水平。通常高於 100 的指數被認為是正向樂觀。

報告中也反映出消費者信心的回升速度緩慢。由於確診病例數持續增加、工作機會和收入的不確定性、以及對政府控制疫情的能力不信任，包括美國和歐洲大部分地區在內的主要關鍵市場的信心預期將「持續低迷」。 不過，在主要經濟體中，德國、中國、南韓和澳洲的市場信心有望較快反彈。

世界大型企業研究會首席經濟學家 Bart van Ark 表示：「早期出現的幾個市場經濟回暖跡象，不一定預示著未來幾個月消費者信心會迅速恢復。」

跟據 6 月份進行的一項調查顯示，美國消費者信心指數偏向樂觀，為 101。在當時，最嚴重的疫情已經過去，經濟復甦似乎正在形成。然而，與今年第一季的調查相比，變化仍十分巨大，主因來自於就業、個人理財和支出計劃的前景崩潰。

自那時以來，案件量一直在激增，一些美國州已對業務重新施加限制，以試圖減緩 COVID-19 的傳播。

報告中也指出，消費者行為模式長期轉變的種子可能正在萌芽，有越來越多的接受調查的消費者表示，計劃減少外出就餐和度假，也有超過 20% 的受訪者計劃長期減少在衣服和戶外娛樂上的支出。