台灣6月消費者信心脫離谷底 6指標全面上揚 投資股票增最多

中央大學台灣經濟發展研究中心今 (29) 日公布 6 月消費者信心指數 (CCI) 調查總數為 68.77 點，較上月上升 3.9 點，6 項指標皆呈現上揚，其中，增幅最大的為「未來半年投資股票時機」，經濟可望走出谷底、緩步爬升。

新冠肺炎疫情衝擊國內外經濟，消費者信心低迷，從絕對水準來看，6 月 6 項調查指標全偏向皆悲觀指標，不過，已較 5 月好轉，皆呈現上升趨勢。

台股近期走勢強勁，已漲回疫情前的起跌點，根據台經中心調查，6 月上升幅度最多的指標為「未來半年投資股票時機」，本月調查為 41.6 點，較上個月調查結果上升 4.7 點。

上升幅度第二的指標是「未來半年國內就業機會」，本月調查結果為 75.55 點，與上月調查結果相較上升 4.05 點。上升幅度第三的指標是「未來半年國內經濟景氣」，本月調查結果為 82.9 點，與上月相較，上升 3.85 點。

此外，「未來半年家庭經濟狀況」、「未來半年國內物價水準」、「未來半年購買耐久性財貨時機」，3 項指標皆呈現上升趨勢。

台經中心指出，從絕對水準來看，6 項指標全部偏向皆悲觀指標。

在「購買房地產時機」指標部分，本月調查結果為 91.2 點，較上月上升 3.45 點，本月調查呈現悲觀態度。