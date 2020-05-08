刷卡購物需求凍結！美國3月消費者信貸10年來首跌

美國聯準會 (Fed) 週四 (7 日) 公布 3 月份消費者信貸出現十年來首次下降紀錄，反映出新冠肺炎 (COVID-19) 疫情下，市場消費力疲弱，3 月份信用卡等循環信貸更創下 30 年來最高降幅。

Fed 最新數據顯示，美國 3 月份消費者總信貸減少 120 億美元，年減 3.4%，是 2011 年 8 月以來首次下降，與 2 月份修正後的增加 199 億美元相比大幅下滑。

包含信用卡借貸在內的循環信貸減少 282 美元，年減 30.9%，創下 1989 年 1 月有記錄以來最大降幅；而含車貸與學貸在內的 3 月份非循環信貸則增加 161 億美元，年增 6.2%。

美國各地為了防疫而實施封鎖措施下，經濟停擺、失業率上升、個人所得下滑，種種因素抑制人們購物的需求，美國 3 月份零售額更是意外大減 8.7%。

聯準會貸款官員說，由於貸款標準收緊，信用卡和車貸需求減弱，隨著美國經濟重啟，消費者活動將是經濟復甦的關鍵。

Contingent Macro 分析師表示，信用卡貸款這樣的循環貸款出現降幅相當令人意外，顯示 3 月份的消費力比預期的要疲弱，且他們推估，透過信用卡採購補給品的中間消費者 (如餐廳採購) 人數可能遠比市場預期的多。