〈台股盤前〉國安基金續留台股吞定心丸 慎防獲利了結賣壓出籠

台股昨 (15) 日雖有外資、投信買盤力撐，但終場仍翻黑震盪小跌 6.16 點，儘管國安基金決議暫不退場，美股三大指數齊揚，但由於台股本益比與淨值比已同步衝高，且適逢美股財報季起跑，市場居高思危的賣盤，恐對指數造成修正壓力。

考量國際疫情仍未趨緩，國安基金拍板決定續留場邊守護台股，創下「萬二」高點，國安基金繼續護盤的罕見現象。法人認為，國安基金自 3 月下旬宣布進場後投資金額低於 10 億元，第 2 季更是紋風不動留守場邊觀望，選擇暫不退場應是宣示意義為主。

今天市場重點主要聚焦權王台積電下午登場的法說，儘管有華為掉單隱憂，但法人仍看好台積電產能，綜合外資出具報告，幾乎一面倒調高台積電的目標價，美系外資甚至將目標價調高至 5 字頭。

不過，台積電昨天盤中衝上 370 元歷史新高價後，難敵賣壓攻勢隨即拉回整理，終場更翻黑小跌 0.14%，但不受台積電拉回影響，儀器設備族群股價昨天強勢翻紅，其中晶彩科漲停作收，致茂、帆宣也有 3% 以上漲幅。

法人表示，國安基金不退場雖有助於穩定市場信心，但在疫情尚未趨緩的情況下，指數衝上 30 年來新高等因素下，股市仍有高點拉回風險，須留意類股輪動，不宜追高搶進。