〈國安基金暫不退場〉考量國際疫情尚未穩定決議續護盤 投報率24%操盤績效輸大盤

台股第 2 季在資金行情堆砌下攻上萬點高檔，國安基金持續場邊觀望並未進場，根據國安基金今 (15) 日公布第 2 季財報，長期借款仍維持 7.56 億元與第 1 季一樣，顯示第 2 季沒有進場買股，整體投報率 23.8%，操盤績效輸給大盤 33.8%。

國安基金執行秘書阮清華說，國安基金委員會決議繼續授權國安基金可隨時進場護盤，主要考量國際疫情尚未穩定，台股基本面受國際疫情影響甚深，當初基於因應疫情進場的因素還未解除，因此拍板決議繼續授權。

阮清華指出，台股目前攻上萬二高點主要是靠資金行情支撐，但歐、美、日、韓國際疫情尚未完全緩和，從國際疫情與整體政經情勢進行全盤考量，因此做出持續護盤的決議。

據了解，今天委員會委員們主張續留或退場各有意見，但最終考量國際疫情未趨緩，基本面未見樂觀，因此仍有續留場邊待命的必要，最後拍板暫不退場。

阮清華說，下次例會將在 10 月 15 日前召開，國安基金委員會這段時間將持續觀察國際政經情勢變化，屆時時序進入秋冬之際，如果疫苗問市，國際疫情真正趨緩之際，屆時就有可能停止授權護盤。

國安基金委員會今天召開第 2 季例會，會中通過第 2 季財報，第 2 季並未進場護盤，帳上未實現盈餘約 1.8 億元。

國安基金在 3 月 19 日取得國安基金委員會授權可進場護盤，當天台股指數收盤 8681.34 點，在國安基金信心加持下，加上疫情趨緩，台股指數重返萬點，6 月底收盤指數 11621.24 點，股市上漲 33.8%。

根據國安基金公布財報，第 2 季長期借款 7.56 億元，帳上未實現盈餘約 1.8 億元，估算投報率約 23.8%。

儘管台股在資金行情價量齊揚支撐下，委員會仍決議繼續護盤，罕見的出現股市在「萬二」高點繼續護盤。

