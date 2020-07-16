〈台股盤中〉台積電法說前買氣觀望 跌近百點回測12100點

台積電今日即將召開法說會，市場今 (16) 日靜待公司對下半年的展望與資本支出以及景氣，買氣觀望影響下，拖累台股盤中失守 12200 點及 10 日線，回測 12100 點支撐，今日估量 2000 億元，盤勢略見保守。

台積電今日午盤前跌逾 2%，拖累大盤走勢，聯發科、大立光、台達電等午盤前也翻黑，電子權值中僅鴻海午盤前維持 1% 左右的漲勢，其餘如緯創、聯電、微星、華通等也是今日表現較強的電子股。

不過，與雲端相關的網通股智邦今日股價修正逾 3%、緯穎也跌約 1.5%；IC 設計世芯 - KY 跌近半根停板，創意、盛群、祥碩等均同步回落。

傳產股方面，在美國原油庫存大幅下降下，國際原油價格走揚，台塑四寶由台塑化領軍下，今日也群起上攻，紡織相關遠東新、儒鴻、豐泰、福懋等連袂走揚。

台泥昨日宣布私有化信昌化，市場關注後續對獲利的影響，今日跌逾 2.5%，亞泥也同步走弱；自行車雙雄巨大以及美利達，也面臨漲多拉回修正。

連跌多日的生技股合一今日跌停打開，盤中一度上漲 5%，但隨後又回落，跌逾 5%，中天走勢也同樣大幅震盪。

法人分析，台股現階段處於歷史相對高點，市場也偏向短線短出，導致盤勢劇烈震盪，不過均線仍呈現多頭排列，尚未下彎，靜待下午台積電法說釋出的訊號。