〈國安基金暫不退場〉罕見！台股攻上「萬二」 國安基金繼續護盤

國安基金委員會今 (15) 日召開第 2 季例會，儘管台股在資金行情價量齊揚支撐下，委員會仍決議繼續護盤，罕見的出現股市在「萬二」高點繼續護盤。

國安基金委員會下午 3 點召開委員會，討論國安基金是否退場，會中有部分委員認為股市已經回穩，並重新站回 12000 點高點，主張國安基金應該退場；但也有委員認為，國際疫情變數仍多，股市隨時有風險變化，主張應場邊待命。

會議在下午近 4 點左右結束，最後拍板繼續授權國安基金可隨時進場護盤，是罕見台股攻高國安基金仍繼續護盤。

國安基金自 3 月 18 日獲得授權進場後，護盤天數長達 118 天，激勵台股從 8600 點低點反彈，一路攻克萬點後奔向「萬二」，大盤指數大漲 4 成。

回顧國安基金歷年來共啟動 7 次護盤，包括 2000 年 3 月 15 日總統大選政黨輪替、2000 年 10 月 2 核四停建、以巴衝突、2004 年 5 月 19 日總統大選、兩岸關係緊張、2008 年 9 月 19 日全球金融海嘯危機、2011 年 12 月 20 日金正日猝逝、2015 年 8 月 25 日美國升息、全球股災，以及今年 3 月 19 日新冠肺炎疫情引發全球股災。