eBay財報在即 分析師3大理由看漲：趁現在快買進！

網路商城 eBay (EBAY-US) 再過 2 週將公布財報，券商 Stifel 認為「現在就該買進！」

分析師 Scott Devitt 週二重申其「買進」評級，目標價自 52 美元調升至 66 美元，以反映他對下半年更高的預期。

他提到上修預期的信心主要來自幾個因素：

上個月，eBay 披露了到 5 月底前全球銷售量優於預期的消息，並將第二季商品總銷售量成長前景自 23% 提高到 26%。這不令人意外，因為 Covid-19 防疫限制讓大眾湧向網購消費。

「有利電商的消費者購物趨勢持續存在，且因為疫情延燒，重創實體零售業，大眾似乎需要更多時間才能返回正常生活。」

Devitt 指出，app 數據顯示下載量和每月活躍用戶均持續自 4 月低谷上升，這令他上修本季營收估計至年增 20% 至 28 億美元，其 EPS 預期為 1.07 美元，亦較華爾街共識預期高 1 美分。

此外，他認為 eBay 分類廣告業務的最新消息 (可能以 80 億美元出售) 應該也會提振股價表現。

今年迄今 eBay 股價上漲 59%，也是多次刷下新高的眾多科技股之一，由於其電商影響力龐大，許多分析師均看漲 eBay。

eBay 週二上漲 1.3%，收 59.08 美元。