〈中研院GDP預測〉看外在環境險峻 保1動能來自投資面 Q2起GDP逐季升

中央研究院今 (15) 日將我國經濟成長率 (GDP) 從去年 12 月預測的 2.58% 一口氣下修至 1.15%，在國內智庫中僅次中經院的預估值 1.03%，反映上半年來因新冠肺炎疫情使經濟遭受明顯衝擊，中研院經濟研究所研究員周雨田表示，國際上外在環境仍險峻，下半年仍視二次疫情發展，今年「保 1」的主要動能來自投資面。

中研院預估，今年各季 GDP 分別為 1.59%、0.19%、1.21%、1.61%，經濟表現已在第二季落底，下半年有望逐季好轉。

中研院經濟所長陳恭平表示，新冠肺炎疫情是今年最大的黑天鵝，且連動經濟發展的程度非常高，在疫情反覆發展下，全球經濟復甦緩慢，抑制我國外貿動能，因此大幅下修 GDP，所幸在科技產業支撐和政府紓困相關措施下，可望保 1。

儘管我國疫情控制得宜，但中研院仍將 GDP 下修至僅勉強保 1，更低於近期最新公布的台灣央行預測值 1.52%，周雨田說明，雖然各國逐步解封，然而疫情控制情形並不明朗，觀察到全球經濟復甦前景依舊嚴峻，下半年經濟復甦力道仍受制疫情發展。

中研院預估，今年台灣實質民間消費成長率年減 0.30%，實質商品及服務的輸出和輸入分別年減 3.72%、4.13%，反觀實質民間投資年成長率可望達到 2.05%，而在政府和國公營事業擴大公共建設執行下，預估總實質固定資本形成年增率為 4.11%，反映今年的經濟成長動能主要來自投資面。