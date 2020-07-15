國壽投資印尼銀行爆詐貸案被要求增資 持股若逾40%要向金管會申請

外電日前報導，國泰金 (2882-TW) 旗下國泰人壽將增加對印尼轉投資的 Mayapada 銀行增加持股至 51%，但今 (15) 日爆出，是 Mayapada 銀行爆發詐貸案，為填補財務缺口，印尼政府要求該銀行必須增資，而 Mayapada 銀行目前大股東是國泰人壽，因此連帶有增資議題；對此，金管會主委黃天牧表示，國泰金已向金管會報告重大偶發。保險局官員則表示，國壽若增資將持股拉高到超過 40% 就要向金管會申請。

黃天牧表示，國泰金針對此案已通報金管會，也有通報重大偶發，外面有一些不實謠言說國泰會增資，國泰已有對外澄清，這是初步收到的資訊，至於國泰增資與否，後續要再了解。

保險局官員表示，Mayapada 因為一授信戶捲入當地投資弊案，被檢調機關起訴，加上新冠肺炎疫情，導致該行有存款流失壓力，為填補財務缺口，印尼金融監督管理局要求 Mayapada 控制性股東必須增資，而其控制性股東為國信集團，國壽雖然有指派董監事，但應該不是控制性股東。

國壽 2015 年花台幣 94.27 億元入股 Mayapada 銀行，隨後三度參與現增，不過保險局官員指出，國壽中間也曾有一次沒有參加增資，增資義務並非一定要參加，國壽目前正在評估是否要增加對 Mayapada 持股至 51%。

保險局官員進一步指出，當初核准國壽兩階段投資 Mayapada 銀行的上限僅能到 40% 的股權，目前總投資金額已投入約新台幣 133.1 億元，持股為 37.33%，若國壽要增資將持股拉到超過 40%，就要向金管會申請。

保險局官員表示，國壽損失應該還可以承擔，目前總投資 133.1 億元，帳面評價上會認列相關損失，但不會 133.1 億元全損，只會認列部分損失，因此還在可控制範圍，國壽投資 Mayapada 若不計此案，Mayapada 都是賺錢的銀行，Mayapada 去年稅後純益 5000 多億元印尼盾 (折合新台幣約 11.9 億元)，截至今年 6 月，CAR(資本適足率)17.1%。