〈國泰金看經濟展望〉估振興三倍券可貢獻GDP上看0.2% 比央行、經濟部樂觀

振興三倍券將於 7/15 上路，經濟部估可創造一千億元的效益，國泰金 (2882-TW) 今 (22) 日表示，在誘發消費者提前消費的報復性消費力道下，經濟部預估值略顯保守，其乘數效益可望貢獻 GDP 約 0.1-0.2%，比央行的 0.1% 以及經濟部預估值都更樂觀。

經濟部預估，政府以近 500 億元預算推出「振興三倍券」刺激及振興經濟，在廠商、地方政府、夜市等陸續加碼下，預估可創造一千億元的乘數效益。

國泰台大產學計畫主持人徐之強表示，央行預估振興三倍券可推高 GDP 0.1%，以台灣一年 GDP 約近 20 兆元來算，經濟部若估創造千億元的效益，顯然看法略顯保守。

徐之強強調，振興三倍券可把民眾未來消費力道提前移到今年，在誘發提前消費的報復性消費反彈力道帶動下，預估振興三倍券的乘數效益可望貢獻 GDP 約 0.1-0.2%，帶動消費成長力道大，有機會彌平上半年消費的負成長。

徐之強進一步表示，要刺激民眾消費，主要還是取決於民眾對經濟的信心，民眾有信心，台灣經濟就會好轉。全球央行貨幣寬鬆超前部署，加上經濟重啟，民眾對股市看法也明顯改善。此外企業投資方面，台積電 (2330-TW) 也表達 150 億元資本支出計畫同樣不變，整體台灣疫情控制良好，隨防疫措施放鬆，民間消費應可帶動下半年景氣明顯提升。

媒體也關切失業率升高問題，徐之強表示，失業率是比較落後延遲指標，暑假隨著大學畢業新鮮人增加，失業率數字恐還會再上升，但若下半年景氣能很快復甦，失業率影響就不會那麼糟；且政府紓困有強調不得解雇員工，有助就業率穩定。

徐之強表示，台灣央行應該沒有再降息必要，未來要觀察影響 2020 年經濟成長與金融情勢，主要看六大因素：(1) 全球新冠肺炎疫情改善狀況與二次疫情風險；(2) 美中脫勾對全球供應鏈調整與地緣政治的不確定風險提高；(3) 斷鍊衍生額外生產成本，不利廠商獲利；(4)「OPEC+」與美國頁岩油業者角力，可能壓低油價表現；(5) 主要國家積極財政與貨幣政策對景氣及信貸的支持作用；(6) 疫情加速推動 5G、AI 和高效能運算產品需求，有利出口。