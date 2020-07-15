哈佛MIT勝利！川普政府撤銷國際學生禁令

隨新冠疫進行逐步封關、限制移民政策過後，美國川普政府 6 日拿國際留學生開刀，宣布美國大學秋季若網路授課，則留學生將不發予簽證，促使哈佛與麻省理工學院 (MIT) 等多所學校，以及逾 17 州政府憤而提告，週二 (14 日) 川普政府做出讓步，宣布撤銷留學生新規。

美國馬薩諸塞州地方法院法官 Allison Burroughs 表示，美國政府和對這項措施提起訴訟的哈佛大學和麻省理工學院達成和解協議，該協議將撤銷新規定並恢復原有制度。

美國移民與海關執法局 (ICE) 上週突然宣布，要求教學機構若今秋採線上教學模式，國際學生將必須離境美國。

川普政府這項指令將迫使許多國際學生離開美國，促使哈佛與麻省理工學院 (MIT) 上週 (8 日) 決定提告，指控聯邦政府命令違反行政程序法，超過 7 所常春藤盟校在內等 200 多所大學同步響應。

參與聯合訴訟的 17 個州政府週一 (13 日) 聯合起訴國土安全部 (DHS) 和美國移民與海關執法局 (ICE) 等聯邦政府兩部門，尋求法院發布一項禁令，以阻止政府部門新規生效。

美國每年吸引逾 100 萬名國際學生前往就學，支付全額且高昂的學費，比當地學生學費貴上數倍，成為各校重要的財源，加上食衣住行需求，也帶動當地社區經濟。

美商務部數據顯示，海外留學生約每年給美國經濟貢獻高達 450 億美元。