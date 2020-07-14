因OLED面板採購量未達標 傳蘋果須向三星支付9.5億美元罰款

根據諮詢公司 Display Supply Chain Consultants(DSCC) 的最新報告，由於 iPhone 銷量不佳，蘋果最終向三星購買的 OLED 螢幕數量未達合約要求，因此支付給三星額外的 9.5 億美元，此舉幫助三星第 2 季財報數字亮麗。

三星在近期財報預估中指出，今年第 2 季的營業利潤包括「與顯示業務相關的一次性收益」，但這筆蘋果支付的金額並不包含在內。TheElec 上月報導稱，三星從蘋果獲得了大約 7.45 億美元，但 DSCC 今天的報告引述不具名來源稱，這筆支付接近 9.5 億美元。

DSCC 報告稱，蘋果支付的這筆費用，很可能幫助三星顯示部門由原本的經營虧損，轉為經營獲利。1 年前的 2019 年第 2 季，蘋果也為彌補 OLED 面板訂單的短少，支付給三星約 9000 億韓元 (7.49 億美元)。

三星初估的第 2 季營業利益激增 23%，遠遠高於分析師預期。

不過，據稱蘋果不太可能以現金償還債務，而是向三星 Display 提供額外訂單，直到產生的利潤可以抵消罰款，但今年是否採行相同模式仍不確定。

蘋果與多家供應商都簽訂了涉及最低採購量的協議，方便其取得更低的單位價格。不過，要是未達到最低採購量，那麼也會面臨合約中的罰則。今年，受到 COVID-19 疫情影響，iPhone 全球供應及銷量均受打擊，讓最低數量的採購更難達標。