降低生產成本 三星考慮明年起手機銷售不提供充電器

據南韓媒體報導，三星電子正在研究一項計畫，未來銷售手機將不會附加充電器，以降低製造成本，而且消費者多半並不缺少充電器。

南韓《etnews》報導，三星與其合作夥伴正在商討此一計畫，但並未確定執行的時間及方式，不過很可能由 2021 年銷售的少數機型率先嘗試。

雖然各家手機商都視充電器為基本配件，但三星認為，自銷售智慧手機以來，充電器的供應充足，大多數用戶也已在使用 USB-C 充電器，沒有提供的必要性。業界還認為，三星主要是成本考量，以抵銷因 5G 網路等新功能，所帶來的手機價格飆升。

三星可能不是唯一做此考量的製造商。據蘋果分析師郭明錤近日報導，蘋果考慮在今年的 iPhone 產品中去除充電器配件，還可能逐步淘汰 iPhone 隨附的 5W 和 18W 充電器，提供單獨銷售的新 20W 快速充電器。

業界指出，新手機不配備新充電器，預計對多數用戶不會造成太大影響，也有減少電子垃圾的積極作用，不過，許多舊的充電器可能無法提供新機最佳的充電速度，讓用戶必須單獨購買充電器，可能引發抱怨。

報導稱，儘管充電器的成本不高，但隨著全球智慧手機市場飽和，如何降低製造成本以確保獲利，變得革外重要，這是三星提出此一計畫的主要考量。