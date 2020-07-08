三星確認8月5日發表會 料推出Note20系列手機

南韓三星電子週二 (7 日) 透過官網正式宣布，將於 8 月 5 日美東時間上午 10 點舉行 Galaxy Unpacked 活動，預計將發表 Galaxy Note20 系列手機。

依據過去慣例，三星通常在 Galaxy Unpacked 活動發表 Note 系列新機，今年推出的時間略早於以往，但受到美國疫情影響，今年將會以線上形式發表。早前一些預測認為，三星新機會在 8 月 21 日左右上市。

三星宣傳影片以手寫筆 S Pen 為重心，它隨三星的 Galaxy Note 手機一起提供。

(圖: 三星宣傳照)

諸多已透露的消息顯示，Note20 系列將會有 3 種版本。包括 Galaxy Note20、Galaxy Note20 + 和 Galaxy Note20 Ultra，將搭載高通驍龍 865 + 處理器，並採用 120Hz LTPO 螢幕。

此外，依據 FCC 認證顯示，Galaxy Note20 Ultra 將支持 WiFi 6、無線充電、反向無線充電、VoLTE、VoWiFi 等技術。

由官網預告圖，也證實先前所傳的金屬銅配色的消息。SamMobile 在早前報導中表示，三星還會推出 Galaxy Fold 折疊手機的後續產品，稱為 Galaxy Z Fold2。

此外，預計三星還發表 Galaxy Z Flip 5G，同樣搭載高通驍龍 865 + 處理器，但與早期 LTE 版本相比，其總體電池容量會略有下降。

今年受到疫情影響，三星在手機業務遭遇重大打擊。IDC 數據顯示，今年第 1 季全球手機銷量年減 11.7%，是歷來單季最大的年減幅度，其中三星的銷量年減 18.9%。IDC 預計，今年全年手機銷量將下滑 11.9%。